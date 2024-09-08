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Сегодня, 14:30

«Салават Юлаев» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ

Матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» начнется в 14.15
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Салават Юлаев» и «Трактор» проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в воскресенье, 8 сентября. Игра пройдет в Уфе на «Уфа-Арене», начало — в 14.30 по московскому времени.

Матч покажут телеканал «КХЛ Prime», онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке и уфимский канал БСТ. Прямая трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания.

Основные события матча «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В своем первом матче сезона-2024/25 «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» со счетом 5:3. «Трактор» провел две игры: уступил «Автомобилист» (2:3) и победил «Барыс» (4:1).

В сезоне-2023/24 «Трактор» победил «Салават Юлаев» в 1/8 финала Кубка Гагарина и дошел до полуфинала.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Авангард 2 2 0 4
3 Адмирал 2 1 1 3
4 Трактор 2 1 1 2
5 Сал. Юлаев 1 1 0 2
6 Металлург Мг 2 1 1 2
7 Нефтехимик 2 1 1 2
8 Ак Барс 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Сибирь 2 0 2 0
11 Лада 2 0 2 0
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8.09 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
8.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
8.09 17:00
ЦСКА – Адмирал
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