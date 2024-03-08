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Сегодня, 12:30

«Салават Юлаев» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» в первом раунде Кубка Гагарина 8 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Хмелевский (ХК «Салават Юлаев»).
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» встретится с «Трактором» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 8 марта. Игра состоится на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Кубка Гагарина. За ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира с 16.00 мск. Также за игрой можно следить на KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Башкортостана трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начало эфира — 16.15 по местному времени.

Счет в серии — 2-2.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
2 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
6. Амур - Металлург Мг
0 - 0
2 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
0 - 0
3 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
2 - 1
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Авангард - Лада
Авангард - Лада
3 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
0 - 0
3 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
3 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
3 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
3 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
1 - 3
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
6. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 2
Результаты / календарь
25.02
26.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
8.03 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
8.03 17:00
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
8.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
8.03 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 - : -
8.03 17:00
Спартак – Северсталь
 - : -
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