«Салават Юлаев» встретится с «Трактором» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 8 марта. Игра состоится на универсальной спортивной арене «Уфа-Арена» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Кубка Гагарина. За ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира с 16.00 мск. Также за игрой можно следить на KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Матчи Кубка Гагарина сезона-2023/24 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Башкортостана трансляция будет доступна на телеканале БСТ. Начало эфира — 16.15 по местному времени.

Счет в серии — 2-2.

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