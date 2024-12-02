«Салават Юлаев» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Начало игры на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана — в 17.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, трансляция игры в регионах команд пройдет на уфимском канале «БСТ» (начало — в 18.45 по местному времени) и челябинском канале «ОТВ» (начало — в 18.50 по местному времени).
Изучайте ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Трактор» в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» провел 30 матчей и набрал 42 очка, у «Трактора» — 32 матча и 46 очков.
Уфимцы в предыдущем матче обыграли «Спартак» (5:1, дома), а челябинцы — «Автомобилист» (5:3, на вызде).
Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|34
|27
|7
|56
|2
|Спартак
|32
|20
|12
|44
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|32
|21
|11
|46
|2
|Сал. Юлаев
|30
|20
|10
|42
|3
|Автомобилист
|30
|19
|11
|41
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
|2.12
|12:00
|
Амур – Сочи
|2 : 1
|2.12
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|0 : 3
|2.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|- : -
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|2.12
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -