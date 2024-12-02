Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Начало игры на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана — в 17.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, трансляция игры в регионах команд пройдет на уфимском канале «БСТ» (начало — в 18.45 по местному времени) и челябинском канале «ОТВ» (начало — в 18.50 по местному времени).

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» провел 30 матчей и набрал 42 очка, у «Трактора» — 32 матча и 46 очков.

Уфимцы в предыдущем матче обыграли «Спартак» (5:1, дома), а челябинцы — «Автомобилист» (5:3, на вызде).

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс