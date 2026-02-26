«Салават Юлаев» дома по буллитам победил «Трактор»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

В составе хозяев в основное время отличились Егор Сучков и Денис Ян. Победный буллит реализовал Александр Жаровский. У гостей отличились Андрей Светлаков и Максим Джиошвили.

«Салават Юлаев» с 66 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 63 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Салават Юлаев» 1 марта в гостях сыграет с «Адмиралом». «Трактор» в этот же день примет «Ак Барс».

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