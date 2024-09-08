«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор»
«Салават Юлаев» на домашнем льду победил «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Победный буллит забросил Джошуа Ливо. 31-летний канадец также отметился голом в основное время.
Единственная шайба гостей на счету Максима Шабанова.
В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Шабанов — 1, 6:43 — 0:1. Ливо — 1 (Хмелевский, Тодд), 16:12 — 1:1.
Победный буллит: Ливо.
Вратари: Самонов — Мыльников.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 28 (15+7+5+1) — 39 (7+18+12+2).
Судьи: Бирин, Раводин.
8 сентября. Уфа. Уфа-Арена. 7543 зрителя.
Положение команд
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|7
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Куньлунь РС
|2
|2
|0
|4
|3
|СКА
|2
|1
|1
|3
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|5
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|6
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|7
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|8
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|9
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|10
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
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8.09
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11.09
12.09
13.09
|8.09
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 1 Б
|8.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|0 : 2
|8.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|- : -
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
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