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21 октября 2025, 19:21

«Салават Юлаев» победил «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений

Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев отличились Артем Горшков, Александр Жаровский и Владислав Ефремов. У гостей забили Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

«Салават Юлаев» прервал свою серию из пяти поражений подряд. Уфимцы занимают последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 16 матчах. «Трактор» идет на пятой строчке с 20 очками в 18 играх.

«Салават Юлаев» проведет следующий матч на выезде против «Сибири» 23 октября, «Трактор» в этот же день сыграет в гостях с «Автомобилистом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Трактор
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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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