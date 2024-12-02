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Сегодня, 19:14

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и одержал четвертую победу подряд

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» празднуют гол в ворота «Трактора» (4:1) в матче КХЛ в Уфе.
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Шелдон Ремпал. У гостей шайбу забросил Никита Тертышный.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Ефремов — 2 (Комаров, Набиев), 5:17 — 1:0. Науменков — 2 (Ян, Василевский), 10:37 — 2:0. Тертышный — 6 (Кадейкин, Шабанов), 17:25 — 2:1. Ливо — 15 (бол., Ремпал, Хмелевский), 39:56 — 3:1. Ремпал — 12, 50:31 — 4:1.

Вратари: Самонов — Мыльников (Фукале, 10:37).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 25 (9+10+6) — 40 (13+14+13).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

2 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 8492 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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4 СКА 32 19 13 42
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7 Динамо Мн 32 16 16 36
8 Торпедо 31 15 16 35
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 31 11 20 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 34 15 19 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
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