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Сегодня, 15:30

«Салават Юлаев» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Трактор» пройдет 27 сентября в 17:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Трактор» в среду, 27 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 17:00 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервиса «Кинопоиск». Также игру покажут на местных телеканалах: «БСТ» (для жителей Уфы) и на «ОТВ» (в Челябинске).

Формальные события игры «Салават Юлаев» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 10 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» на 2 балла больше — с 12 очками команда находится на 6-м месте.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 10 8 2 17
2 Динамо М 11 8 3 16
3 Локомотив 10 7 3 14
4 Сочи 10 7 3 14
5 Спартак 11 6 5 13
6 Северсталь 9 5 4 11
7 СКА 10 5 5 10
8 Куньлунь РС 11 5 6 10
9 Динамо Мн 10 4 6 9
10 ЦСКА 11 4 7 9
11 Витязь 11 1 10 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 7 4 16
2 Лада 11 6 5 14
3 Ак Барс 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 14
5 Сибирь 10 6 4 13
6 Трактор 11 5 6 12
7 Авангард 9 5 4 11
8 Сал. Юлаев 9 5 4 10
9 Барыс 10 3 7 9
10 Амур 9 3 6 8
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 10 2 8 6
Результаты / календарь
17.09
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27.09
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1.10
2.10
27.09 15:30
Сибирь – СКА
 - : -
27.09 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
27.09 19:00
Нефтехимик – Амур
 - : -
27.09 19:30
Куньлунь РС – Металлург Мг
 - : -
27.09 19:30
Локомотив – Автомобилист
 - : -
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