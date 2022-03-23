«Салават Юлаев» — «Трактор»: все голы четвертого матча серии

«Трактор» на выезде разгромил «Салават Юлаев» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В составе челябинцев дубль оформил Томаш Гика, по одной шайбе забросили Ник Бэйлен, Сергей Телегин, Виталий Кравцов, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин. У уфимской команды отличился Алексей Пустозеров.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2-2. Пятый матч противостояния состоится 25 марта в Челябинске.