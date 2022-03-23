7:1! «Трактор» в гостях разгромил «Салават Юлаев»
«Трактор» нанес разгромное поражение «Салавату Юлаеву» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Челябинцы в гостях обыграли уфимцев со счетом 7:1.
Дубль оформил нападающий Томаш Гика. Также на его счету 1 голевая передача.
Кроме него в составе «Трактор» отличались Виталий Кравцов, Сергей Телегин, Ник Бэйлен, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин.
Единственная шайба у «Салавата» в активе Алексея Пустозерова.
Счет в серии до четырех побед стал равным: 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.
КХЛ
Кубок Гагарина-2022
Восточная конференция
1/2 финала
Четвертый матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)
Голы: Гика — 3, 0:46 — 0:1. Гика — 4 (Кулик, Блажиевский), 16:11 — 0:2. Пустозеров — 3 (Пименов), 17:35 — 1:2. Бэйлен — 3 (бол., Пулккинен, Кравцов), 23:09 — 1:3. Телегин — 2 (Калинин, Блажиевский), 27:21 — 1:4. Кравцов — 4 (бол., Яруллин, Гика), 30:52 — 1:5. Бывальцев — 2, 38:38 — 1:6. Капустин — 1 (Кравцов, Телегин), 57:16 — 1:7.
Вратари: Шарыченков (Скрынник, 27:21) — Вилл.
Штраф: 36 — 23.
Броски: 29 (12+8+9) — 35 (11+14+10).
Судьи: Кулаков, Юдаков.
23 марта. Уфа. «Уфа Арена».
Счет в серии: 2-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 7
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -