7:1! «Трактор» в гостях разгромил «Салават Юлаев»

«Трактор» в гостях разгромил «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии плей-офф

«Трактор» нанес разгромное поражение «Салавату Юлаеву» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Челябинцы в гостях обыграли уфимцев со счетом 7:1.

Дубль оформил нападающий Томаш Гика. Также на его счету 1 голевая передача.

Кроме него в составе «Трактор» отличались Виталий Кравцов, Сергей Телегин, Ник Бэйлен, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин.

Единственная шайба у «Салавата» в активе Алексея Пустозерова.

Счет в серии до четырех побед стал равным: 2-2. Следующая игра пройдет в Челябинске 25 марта.

КХЛ

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция

1/2 финала

Четвертый матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)

Голы: Гика — 3, 0:46 — 0:1. Гика — 4 (Кулик, Блажиевский), 16:11 — 0:2. Пустозеров — 3 (Пименов), 17:35 — 1:2. Бэйлен — 3 (бол., Пулккинен, Кравцов), 23:09 — 1:3. Телегин — 2 (Калинин, Блажиевский), 27:21 — 1:4. Кравцов — 4 (бол., Яруллин, Гика), 30:52 — 1:5. Бывальцев — 2, 38:38 — 1:6. Капустин — 1 (Кравцов, Телегин), 57:16 — 1:7.

Вратари: Шарыченков (Скрынник, 27:21) — Вилл.

Штраф: 36 — 23.

Броски: 29 (12+8+9) — 35 (11+14+10).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

23 марта. Уфа. «Уфа Арена».

Счет в серии: 2-2.