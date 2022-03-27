«Трактор» в гостях победил «Салават Юлаев» и выиграл серию плей-офф

«Трактор» победил «Салават Юлаев» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Челябинцы в гостях взяли верх со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Ник Бэйлен и Вячеслав Основин.

За «Салават» гол забил в конце третьего периода Александр Кадейкин.

«Трактор» одержал четвертую победу и выиграл серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции.

Второй финалист определится в паре «Металлург» — «Авангард» (3-2). Шестой матч серии пройдет 28 марта в Балашихе.

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Шестой матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Бэйлен — 4 (Телегин), 30:46 — 0:1. Основин — 1 (Пилут), 37:19 — 0:2. Кадейкин — 5 (Науменков), 55:59 — 1:2.

Вратари: Шарыченков (57:58) — Вилл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (8+3+24) — 25 (10+12+3).

Судьи: Бирин, Оленин.

27 марта. Уфа. Уфа-Арена. 5966 зрителей.

Счет в серии: 2-4.