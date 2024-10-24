«Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 24 октября. Матч пройдет на спортивной арене «Уфа-арена» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Салават Юлаев» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Также следить за игрой можно на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «БСТ». Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

Клуб из Уфы набрал 18 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. Команда Игоря Ларионова с 23-я баллами располагается на 4-й строчке на «Западе».

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