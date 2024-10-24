«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»
«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.
У хозяев по 3 (1+2) очка набрали Шелдон Ремпал и Нэйтан Тодд. У гостей гол и две результативные передачи на счету Дмитрия Кагарлицкого.
«Салават Юлаев» набрал 20 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 23 очками — на 4-й строчке «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
Голы: Варлов — 1 (Ливо), 1:13 — 1:0. Кагарлицкий — 4 (Гончарук, Абрамов), 4:39 — 1:1. Ремпал — 7 (Тодд), 7:44 — 2:1. Артамонов — 10 (бол., Фирстов, Кагарлицкий), 12:14 — 2:2. Свечников — 4 (Кагарлицкий), 28:34 — 2:3. Тодд — 6 (Ремпал), 29:24 — 3:3. Зоркин — 2 (Ремпал, Науменков), 33:13 — 4:3. Свечников — 5 (Бреус), 42:08 — 4:4. Хмелевский — 9 (бол., Ливо, Тодд), 59:03 — 5:4.
Вратари: Самонов (32:53 — 33:13) — Кульбаков (59:52).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (11+12+9) — 24 (12+8+4).
Судьи: Беляев, Соин.
24 октября. Уфа. Уфа-Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|5
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|6
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|7
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|8
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|24.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|5 : 4
|24.10
|19:30
|
Нефтехимик – Сочи
|- : -