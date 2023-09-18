«Салават Юлаев» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 ОТ.

В основное время команды не забили голов. В овертайме отличился форвард «Салавата» Вячеслав Лещенко.

Клуб из Нижнего Новгорода продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков за 7 игр. Команда из Уфы идет на 7-й строчке в таблице «Востока» (8 очков за 6 встреч).

20 сентября «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком». «Торпедо» в этот же день сыграет с «Витязем».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: В. Лещенко — 1 (бол., Науменков, Шмелев), 61:48 — 1:0.

Вратари: Самонов — Гуска.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 22 (6+7+7+2) — 36 (17+9+10+0).

Судьи: Белов, Оскирко.

18 сентября. Уфа. Уфа-Арена.