«Салават Юлаев» и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 31 января

«Салават Юлаев» и «Торпедо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 31 января. Игра на льду «Уфа-Арены» в Уфе начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция для жителей Уфы пройдет на канале «БСТ», а для жителей Нижнего Новгорода — на канале «НН 24».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 51 матч, набрал 54 очка и занимал шестое место на «Востоке». «Торпедо» с 65 очками после 41 игры идет четвертым в Западной конференции.

