Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

31 января, 11:45

«Салават Юлаев» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram

«Салават Юлаев» и «Торпедо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 31 января. Игра на льду «Уфа-Арены» в Уфе начнется в 14.30 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Торпедо» в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
31 января, 14:30. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Торпедо

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция для жителей Уфы пройдет на канале «БСТ», а для жителей Нижнего Новгорода — на канале «НН 24».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 51 матч, набрал 54 очка и занимал шестое место на «Востоке». «Торпедо» с 65 очками после 41 игры идет четвертым в Западной конференции.

Матч «Салават Юлаев» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
58-летнюю российскую каноистку дисквалифицировали за мельдоний
Хоккеист Стефан Да Коста и баскетболистка Ксения Левченко стали родителями
Предотвращен теракт в одном из зданий УФСБ по Республике Крым и Севастополю
В Израиле Навроцкого обвинили в оскорблении памяти жертв холокоста
Судьбу Мартинса в «Спартаке» подтвердили агенты, Монтес угрожает «Локо». Трансферные слухи РПЛ на 1 февраля
Дмитриев сообщил о вылете из Майами в Москву после встречи с делегацией США
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Металлург» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ

Гол «Адмирала» в матче с «Автомобилистом» отменили из-за попадания шайбы в ворота с внешней стороны сетки
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 39 11 82
2 Авангард 50 35 15 73
3 Ак Барс 52 34 18 72
4 Автомобилист 51 29 22 62
5 Нефтехимик 51 27 24 57
6 Салават Юлаев 52 26 26 56
7 Трактор 51 23 28 52
8 Сибирь 53 22 31 49
9 Амур 51 18 33 43
10 Барыс 53 16 37 40
11 Адмирал 50 14 36 36
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 34 19 73
2 Северсталь 52 33 19 70
3 Динамо Мн 51 30 21 66
4 Торпедо НН 52 30 22 65
5 ЦСКА 52 27 25 62
6 Спартак 50 27 23 60
7 Динамо М 53 28 25 60
8 СКА 50 24 26 54
9 Шанхай Дрэгонс 51 19 32 47
10 Сочи 50 15 35 37
11 Лада 52 15 37 36
Результаты / календарь
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
10.02
11.02
2.02 12:15 Амур – Барыс - : -
2.02 12:30 Адмирал – Торпедо НН - : -
2.02 15:30 Сибирь – Ак Барс - : -
2.02 17:00 Салават Юлаев – Нефтехимик - : -
2.02 19:00 Северсталь – Спартак - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости