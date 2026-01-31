«Салават Юлаев» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Торпедо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 31 января. Игра на льду «Уфа-Арены» в Уфе начнется в 14.30 по московскому времени.
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Торпедо» в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также трансляция для жителей Уфы пройдет на канале «БСТ», а для жителей Нижнего Новгорода — на канале «НН 24».
В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 51 матч, набрал 54 очка и занимал шестое место на «Востоке». «Торпедо» с 65 очками после 41 игры идет четвертым в Западной конференции.
Матч «Салават Юлаев» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|39
|11
|82
|2
|Авангард
|50
|35
|15
|73
|3
|Ак Барс
|52
|34
|18
|72
|4
|Автомобилист
|51
|29
|22
|62
|5
|Нефтехимик
|51
|27
|24
|57
|6
|Салават Юлаев
|52
|26
|26
|56
|7
|Трактор
|51
|23
|28
|52
|8
|Сибирь
|53
|22
|31
|49
|9
|Амур
|51
|18
|33
|43
|10
|Барыс
|53
|16
|37
|40
|11
|Адмирал
|50
|14
|36
|36
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|34
|19
|73
|2
|Северсталь
|52
|33
|19
|70
|3
|Динамо Мн
|51
|30
|21
|66
|4
|Торпедо НН
|52
|30
|22
|65
|5
|ЦСКА
|52
|27
|25
|62
|6
|Спартак
|50
|27
|23
|60
|7
|Динамо М
|53
|28
|25
|60
|8
|СКА
|50
|24
|26
|54
|9
|Шанхай Дрэгонс
|51
|19
|32
|47
|10
|Сочи
|50
|15
|35
|37
|11
|Лада
|52
|15
|37
|36
|2.02
|12:15
|Амур – Барыс
|- : -
|2.02
|12:30
|Адмирал – Торпедо НН
|- : -
|2.02
|15:30
|Сибирь – Ак Барс
|- : -
|2.02
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|2.02
|19:00
|Северсталь – Спартак
|- : -