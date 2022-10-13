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13 октября, 19:36

«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» по буллитам

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Салават Юлаев» проиграл «Торпедо» дома в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2 Б.

В основное время у хозяев отличился Николай Кулемин, а у гостей — Максим Федотов. Обе шайбы были заброшены в большинстве.

Нижегородцы одержали победу в серии буллитов со счетом 2:1. Победный бросок — на счету защитника Богдана Конюшкова.

«Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах, «Салават Юлаев» идет на третьей строчке в Восточной конференции с 21 очком в 17 играх.

Нижегородцы проведут следующий матч 15 октября на выезде против «Металлурга», уфимцы в этот же день примут дома «Нефтехимик».

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: М.С. Федотов — 3 (бол., Агостино, Ян), 23:52 — 0:1. Кулемин — 4 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 28:05 — 1:1.

Победный буллит: Конюшков.

Вратари: Кареев — Кульбаков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (9+13+14+1) — 27 (6+7+7+7).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

13 октября. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 СКА 18 16 2 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Локомотив 17 10 7 23
4 Торпедо 17 11 6 23
5 Спартак 19 9 10 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 18 10 8 23
8 Динамо Мн 18 7 11 18
9 Куньлунь 18 7 11 17
10 Северсталь 17 7 10 17
11 Сочи 16 3 13 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 17 12 5 25
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 17 9 8 21
4 Сибирь 19 9 10 20
5 Барыс 18 9 9 19
6 Ак Барс 16 8 8 19
7 Адмирал 18 7 11 16
8 Авангард 17 7 10 15
9 Нефтехимик 18 7 11 15
10 Трактор 19 6 13 15
11 Амур 17 5 12 13
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