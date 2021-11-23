Гол Жафярова принес «Торпедо» минимальную победу над «Салаватом»
19:13
«Салават Юлаев» принимал «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Дамир Жафяров.
В турнирной таблице «Салават» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 42 очка. «Торпедо» находится на 8-й позиции Запада (34 очка).
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Жафяров — 12 (Пайгин, Тянулин), 48:46 — 0:1.
Вратари: Метсола (58:16) — Кочетков.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 36 (13+14+9) — 35 (7+15+13).
Судьи: Букин, Гамалей.
23 ноября. Уфа. «Уфа Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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