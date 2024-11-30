«Салават Юлаев» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома победил «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе уфимского клуба дубль сделал Джош Ливо, еще по одной шайбе забросили Деннис Ян, Владислав Ефремов и Александр Шаров. В московской команде голом отметился Вениамин Королев.