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Сегодня, 13:15

«Салават Юлаев» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком» в регулярном чемпионате КХЛ 30 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Николай Голдобин (ХК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Салават Юлаев» примет «Спартак» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Салават Юлаев» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир в 16.15 по местному времени.

Команда из Уфы набрала 40 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Красно-белые с 44-мя очками располагаются на второй строчке на Западе.

Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
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КХЛ, расписание и результаты 30 ноября: «Салават Юлаев» — «Спартак», «Автомобилист» — «Трактор» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 33 26 7 54
2 Спартак 31 20 11 44
3 СКА 32 19 13 42
4 Динамо М 31 19 12 41
5 ЦСКА 29 15 14 37
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 30 17 13 34
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 32 12 20 27
11 Сочи 30 11 19 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 31 20 11 44
2 Автомобилист 29 19 10 41
3 Сал. Юлаев 29 19 10 40
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 33 15 18 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 30 13 17 28
10 Сибирь 29 12 17 27
11 Барыс 32 9 23 21
12 Амур 31 6 25 15
Результаты / календарь
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1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
30.11 10:00
Адмирал – Сочи
 4 : 3
30.11 10:30
Амур – СКА
 5 : 7
30.11 14:30
Сал. Юлаев – Спартак
 - : -
30.11 15:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
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