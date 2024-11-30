«Салават Юлаев» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Салават Юлаев» примет «Спартак» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Салават Юлаев» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.
Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начнется эфир в 16.15 по местному времени.
Команда из Уфы набрала 40 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Красно-белые с 44-мя очками располагаются на второй строчке на Западе.
Матч «Салават Юлаев» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|33
|26
|7
|54
|2
|Спартак
|31
|20
|11
|44
|3
|СКА
|32
|19
|13
|42
|4
|Динамо М
|31
|19
|12
|41
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|37
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|30
|17
|13
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|32
|12
|20
|27
|11
|Сочи
|30
|11
|19
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|31
|20
|11
|44
|2
|Автомобилист
|29
|19
|10
|41
|3
|Сал. Юлаев
|29
|19
|10
|40
|4
|Ак Барс
|29
|19
|10
|39
|5
|Металлург Мг
|33
|17
|16
|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|30
|13
|17
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|32
|9
|23
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|30.11
|10:00
|
Адмирал – Сочи
|4 : 3
|30.11
|10:30
|
Амур – СКА
|5 : 7
|30.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|30.11
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -