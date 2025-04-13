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13 апреля, 16:37

«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии, Ружичка оформил хет-трик

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Адам Ружичка.
Фото Global Look Press

«Спартак» на выезде победил «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

Гости уступали в основное время, но сумели сравнять счет за секунду до конца матча.

Хет-трик у красно-белых оформил Адам Ружичка, который забросил победную шайбу в овертайме. Также по разу отличились Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

Шайбы уфимцев на счету Владислава Ефремова, Денниса Яна, Динара Хафизуллина и Данила Алалыкина

«Спартак» впервые в серии обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет (1-1). Следующий матч пройдет в Москве во вторник, 15 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Голдобин — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 12:21 — 0:1. Ефремов — 2 (Цулыгин, Ян), 18:16 — 1:1. Локтионов — 2 (бол., Пашин, Миронов), 24:52 — 1:2. Ян — 5 (Ефремов, Хафизуллин), 26:54 — 2:2. Хафизуллин — 1 (Хмелевский, Уилсон), 28:44 — 3:2. Ружичка — 3 (Локтионов, Филин), 36:15 — 3:3. Алалыкин — 1 (Панин), 47:07 — 4:3. Ружичка — 4 (Морозов, Вишневский), 59:59 — 4:4. Ружичка — 5 (Локтионов), 61:13 — 4:5.

Вратари: Самонов — Загидулин (58:37 — 59:34, 59:52 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 47 (20+16+11+0) — 35 (9+16+9+1).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

Счет в серии: 1-1

13 апреля. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: Сетка плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
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1 Локомотив 68 49 19 102
2 Динамо М 68 42 26 89
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4 Динамо Мн 68 39 29 86
5 ЦСКА 68 38 30 85
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11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
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3 Металлург Мг 68 43 25 90
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11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
2 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
2 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 2
1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 3
1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
5. Сал. Юлаев - Сибирь
5 - 2
6. Сибирь - Сал. Юлаев
5 - 2
7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
4. Торпедо - Локомотив
1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
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Автомобилист - Ак Барс
Автомобилист - Ак Барс
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3. Ак Барс - Автомобилист
2 - 3
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3 - 4
Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
1. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 2
2. Динамо Мн - ЦСКА
5 - 3
3. ЦСКА - Динамо Мн
4 - 1
4. ЦСКА - Динамо Мн
2 - 1
5. Динамо Мн - ЦСКА
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2 - 6
4 - 2
Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
2 - 4
1. Металлург Мг - Авангард
1 - 4
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