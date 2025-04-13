«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет в серии, Ружичка оформил хет-трик

«Спартак» на выезде победил «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина — 5:4 ОТ.

Гости уступали в основное время, но сумели сравнять счет за секунду до конца матча.

Хет-трик у красно-белых оформил Адам Ружичка, который забросил победную шайбу в овертайме. Также по разу отличились Николай Голдобин и Андрей Локтионов.

Шайбы уфимцев на счету Владислава Ефремова, Денниса Яна, Динара Хафизуллина и Данила Алалыкина

«Спартак» впервые в серии обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет (1-1). Следующий матч пройдет в Москве во вторник, 15 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

Голы: Голдобин — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 12:21 — 0:1. Ефремов — 2 (Цулыгин, Ян), 18:16 — 1:1. Локтионов — 2 (бол., Пашин, Миронов), 24:52 — 1:2. Ян — 5 (Ефремов, Хафизуллин), 26:54 — 2:2. Хафизуллин — 1 (Хмелевский, Уилсон), 28:44 — 3:2. Ружичка — 3 (Локтионов, Филин), 36:15 — 3:3. Алалыкин — 1 (Панин), 47:07 — 4:3. Ружичка — 4 (Морозов, Вишневский), 59:59 — 4:4. Ружичка — 5 (Локтионов), 61:13 — 4:5.

Вратари: Самонов — Загидулин (58:37 — 59:34, 59:52 — 59:59).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 47 (20+16+11+0) — 35 (9+16+9+1).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

Счет в серии: 1-1

13 апреля. Уфа. Уфа-Арена.