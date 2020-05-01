«Салават Юлаев» сообщил об уходе Сергеева. Игрок хочет продолжить карьеру в НХЛ

Защитник Артем Сергеев покидает «Салават Юлаев». Соглашение с игроком обороны истекло 30 апреля, сообщает официальный сайт уфимцев.

В составе «юлаевцев» Сергеев провел два сезона, сыграв в общей сложности 133 матча, и набрав, 24 (9+5) результативных балла при показателе полезности «плюс 14» и 90 штрафных минутах.

Спасибо за игру, Артём!



Защитник Артём Сергеев покидает наш клуб. Соглашение с игроком обороны истекло 30 апреля. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Артёма за профессиональное отношение к делу, проявленное на тренировках и в играх ? https://t.co/Hh5IIxv1Oq pic.twitter.com/2lQD6zLUoe — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 1, 2020

Игрок уже сообщил, что намерен продолжить карьеру в НХЛ. Основным претендентом на Сергеева считается «Флорида». 27-летний хоккеист до 2015 года выступал в Северной Америке, но не смог пробиться в НХЛ. В КХЛ он выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».

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