«Салават Юлаев» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Игра состоится на льду «Уфы Арены» в Уфе. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Башкортостане трансляция пройдет на телеканале БСТ (начало эфира — в 16.15 по местному времени).

Команда из Уфы набрала шесть очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. Сочинский клуб с девятью очками идет на 10-й строчке Запада.

Матч «Салават Юлаев» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс