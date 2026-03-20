«Салават Юлаев» дома победил «Сочи»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Жаровский и Александр Хохлачев. У гостей отличился Рафаэль Бикмуллин.

«Салават Юлаев» с 78 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 44 баллами располагается на 11-й строчке «Запада».

