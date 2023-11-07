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Сегодня, 19:08

Дубль Сучкова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сочи» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» дома обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Дублем за уфимцев отметился Егор Сучков. Еще одну шайбу забросил Александр Шаров. Единственный гол сочинцев на счету Данилы Галенюка.

«Салават Юлаев» (35 очков) после 28 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (26) идет девятым на «Западе» после 27 матчей.

В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с минским «Динамо», игра пройдет 9 ноября. «Салават Юлаев» 12 ноября дома примет ярославский «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шаров — 6 (бол., Мелош, Ливо), 14:12 — 1:0. Сучков — 4 (Ефремов), 27:04 — 2:0. Сучков — 5, 41:26 — 3:0. Галенюк — 4 (Хуснутдинов, Тянулин), 45:50 — 3:1.

Вратари: Самонов — Бердин (58:57).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (9+11+7) — 16 (5+5+6).

Судьи: Наумов, Ромасько.

7 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 5544 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 27 18 9 38
2 Лада 29 16 13 37
3 Металлург Мг 28 16 12 36
4 Сал. Юлаев 28 17 11 35
5 Авангард 27 16 11 35
6 Автомобилист 29 15 14 34
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 29 8 21 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 26 14 12 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 27 12 15 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
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7.11 16:30
Барыс – Ак Барс
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7.11 17:00
Сал. Юлаев – Сочи
 3 : 1
7.11 19:30
ЦСКА – Трактор
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