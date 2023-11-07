Дубль Сучкова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Сочи» в КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Дублем за уфимцев отметился Егор Сучков. Еще одну шайбу забросил Александр Шаров. Единственный гол сочинцев на счету Данилы Галенюка.

«Салават Юлаев» (35 очков) после 28 игр занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Сочи» (26) идет девятым на «Западе» после 27 матчей.

В следующем матче «Сочи» на выезде сыграет с минским «Динамо», игра пройдет 9 ноября. «Салават Юлаев» 12 ноября дома примет ярославский «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шаров — 6 (бол., Мелош, Ливо), 14:12 — 1:0. Сучков — 4 (Ефремов), 27:04 — 2:0. Сучков — 5, 41:26 — 3:0. Галенюк — 4 (Хуснутдинов, Тянулин), 45:50 — 3:1.

Вратари: Самонов — Бердин (58:57).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (9+11+7) — 16 (5+5+6).

Судьи: Наумов, Ромасько.

7 ноября. Уфа. Уфа-Арена. 5544 зрителя.