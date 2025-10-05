«Салават Юлаев» на своем льду победил «Сочи»

13:30 Сибирь – Барыс 1 : 0 Б

14:00 Спартак – Металлург Мг 2 : 6

14:30 Салават Юлаев – Сочи 3 : 1

16:00 Лада – Адмирал - : -

17:00 Торпедо НН – Динамо М - : -

17:00 ЦСКА – Северсталь - : -