«Салават Юлаев» в серии буллитов победил «Сочи»
«Салават Юлаев» дома победил «Сочи» в серии буллитов в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
В основное время у хозяев шайбы забросили Джошуа Лейво и Нэйтан Тодд. У гостей 2 (1+1) очка набрал Даниил Сероух. Артур Тянулин («Сочи») не реализовал буллит во втором периоде.
«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ливо — 9 (Шаров, Василевский), 11:29 — 1:0. Авершин — 2 (Сероух, Баклашев), 27:14 — 1:1. Тодд — 5 (Науменков, Панин), 27:51 — 2:1. Сероух — 3 (бол., Тянулин, Венгрыжановский), 38:53 — 2:2.
Нереализованный буллит: Тянулин (Сочи), 34:14.
Победный буллит: Ремпал.
Вратари: Вязовой — Иванов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (11+11+13+1) — 26 (9+14+3+0).
Судьи: Бондарь, Мочалов.
22 октября. Уфа. Уфа-Арена. 8064 зрителя.
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Сал. Юлаев – Сочи
|3 : 2 Б
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Нефтехимик – Торпедо
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