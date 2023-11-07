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Сегодня, 15:15

«Салават Юлаев» — «Сочи»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс» начнется в 17.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» и «Сочи» во вторник, 7 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 33 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сочи» 26 баллов, команда находится на 9-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 29 16 13 37
2 Металлург Мг 28 16 12 36
3 Ак Барс 26 17 9 36
4 Авангард 27 16 11 35
5 Автомобилист 29 15 14 34
6 Сал. Юлаев 27 16 11 33
7 Трактор 27 15 12 32
8 Нефтехимик 27 12 15 29
9 Сибирь 27 13 14 29
10 Амур 26 10 16 26
11 Барыс 28 8 20 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 27 20 7 41
2 Спартак 28 19 9 40
3 Локомотив 26 16 10 34
4 Торпедо 27 16 11 34
5 ЦСКА 26 14 12 30
6 Северсталь 26 13 13 30
7 Динамо Мн 25 12 13 28
8 СКА 26 13 13 26
9 Сочи 26 12 14 26
10 Куньлунь РС 31 8 23 21
11 Витязь 27 7 20 18
Результаты / календарь
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12.11
7.11 16:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
7.11 17:00
Сал. Юлаев – Сочи
 - : -
7.11 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
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