«Салават Юлаев» и «Сочи» во вторник, 7 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 33 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сочи» 26 баллов, команда находится на 9-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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