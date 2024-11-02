СКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел второе поражение подряд
«Салават Юлаев» дома обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена».
У уфимцев отличились Егор Сучков, Джош Ливо, Артем Пименов и Шелдон Ремпал. За клуб из Санкт-Петербурга голы забили Захар Бардаков и Михаил Григоренко, который забросил шайбу за 8 минут до конца матча, когда СКА, находясь в большинстве, снял вратаря.
«Салават Юлаев» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. СКА проиграл второй матч подряд и находится на второй строчке (31 очко в 23 играх).
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Сучков — 2 (бол., Ян), 9:51 — 1:0. Бардаков — 9 (Кузьмин, Фальковский), 22:14 — 1:1. Ливо — 11 (Ефремов, Комаров), 25:08 — 2:1. Пименов — 2 (Ливо, Алалыкин), 39:00 — 3:1. Григоренко — 8 (бол., Деанджело, Глотов), 52:02 — 3:2. Ремпал — 9 (п.в.), 57:55 — 4:2.
Вратари: Самонов — Заврагин (51:04 — 52:02, 57:30 — 57:55, 58:19).
Штраф: 8 — 20.
Броски: 35 (11+13+11) — 35 (14+9+12).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
2 ноября. Уфа. Уфа-Арена
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|23
|15
|8
|31
|3
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|7
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|22
|5
|17
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|2.11
|12:00
|
Амур – Адмирал
|0 : 5
|2.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – СКА
|4 : 2
|2.11
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -