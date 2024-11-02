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Сегодня, 19:26

СКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел второе поражение подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Салават Юлаев» дома обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена».

У уфимцев отличились Егор Сучков, Джош Ливо, Артем Пименов и Шелдон Ремпал. За клуб из Санкт-Петербурга голы забили Захар Бардаков и Михаил Григоренко, который забросил шайбу за 8 минут до конца матча, когда СКА, находясь в большинстве, снял вратаря.

«Салават Юлаев» набрал 24 очка в 19 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. СКА проиграл второй матч подряд и находится на второй строчке (31 очко в 23 играх).

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Сучков — 2 (бол., Ян), 9:51 — 1:0. Бардаков — 9 (Кузьмин, Фальковский), 22:14 — 1:1. Ливо — 11 (Ефремов, Комаров), 25:08 — 2:1. Пименов — 2 (Ливо, Алалыкин), 39:00 — 3:1. Григоренко — 8 (бол., Деанджело, Глотов), 52:02 — 3:2. Ремпал — 9 (п.в.), 57:55 — 4:2.

Вратари: Самонов — Заврагин (51:04 — 52:02, 57:30 — 57:55, 58:19).

Штраф: 8 — 20.

Броски: 35 (11+13+11) — 35 (14+9+12).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

2 ноября. Уфа. Уфа-Арена

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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1 Локомотив 23 19 4 40
2 СКА 23 15 8 31
3 Северсталь 21 14 7 28
4 Спартак 20 12 8 27
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
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11 Сочи 19 7 12 16
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1 Трактор 22 16 6 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Сибирь 21 10 11 21
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