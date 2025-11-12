«Салават Юлаев» прервал серию из трех побед СКА

«Салават Юлаев» дома победил СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу уфимцам принесли голы Дина Стюарта и Ильдана Газимова. У гостей отличился Рокко Гримальди.

«Салават Юлаев» (22 очка) прервал серию из двух поражений кряду и поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

СКА (26) идет девятым в Западной конференции. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд.