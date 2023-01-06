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Сегодня, 17:04

СКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел третье поражение в четырех последних матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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6 января. «Салават Юлаев» — СКА — 5:1.
Фото ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» победил СКА со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимцев голами отметились Иван Дроздов, Сергей Шмелев, Михаил Науменков, Данила Алалыкин и Николай Кулемин. Причем последние две шайбы были забиты в пустые ворота.

В составе СКА единственная шайба на счету Андрея Педана.

СКА проиграл три из последних четырех матчей. Однако команда продолжает удерживать первое место на «Западе», имея в активе 76 очков. «Салават» идет четвертым на «Востоке» (59 очков).

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Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Дроздов — 10 (бол., Мухамадуллин, Шмелев), 13:34 — 1:0. Шмелев — 17 (Кадейкин), 23:50 — 2:0. Науменков — 7 (Коледов, Хмелевский), 27:10 — 3:0. Педан — 3 (Глотов), 54:16 — 3:1. Алалыкин — 5 (п.в., Хмелевский), 56:03 — 4:1. Кулемин — 8 (мен., п.в.), 59:12 — 5:1.

Вратари: Ежов — Подъяпольский (54:34 — 56:03, 56:39 — 59:12).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 26 (10+10+6) — 27 (11+7+9).

Судьи: Раводин, Фатеев.

6 января. Уфа. Уфа-Арена. 8550 зрителей.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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1 СКА 48 36 12 76
2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Динамо М 47 27 20 62
5 Торпедо 46 29 17 61
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сал. Юлаев 47 25 22 59
5 Сибирь 48 28 20 59
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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11.01
6.01 10:00
Амур – Барыс
 1 : 0
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь
 3 : 2 Б
6.01 14:30
Металлург – Локомотив
 3 : 2
6.01 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 5 : 1
6.01 14:30
Трактор – Автомобилист
 4 : 3 Б
6.01 17:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
6.01 17:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
6.01 17:00
Торпедо – Спартак
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