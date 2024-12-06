«Салават Юлаев» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 46 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 27 очками — на 10-й строчке.
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Амур – Динамо Мн
|2 : 5
|6.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|3 : 1
|6.12
|19:00
|
Северсталь – Барыс
|5 : 3
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|19:00
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
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|
Торпедо – ЦСКА
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Куньлунь РС – Сочи
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