«Салават Юлаев» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 46 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 27 очками — на 10-й строчке.