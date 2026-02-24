«Салават Юлаев» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла 24 февраля в Уфе.

Гол в овертайме забил Евгений Кузнецов.

«Салават Юлаев» с 64 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 58 очками сохраняет восьмую строчку.

26 февраля «Салават» сыграет против «Трактора», а «Сибирь» 5 марта встретится с «Шанхай Дрэгонс».

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