«Салават Юлаев» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

1 октября «Салават Юлаев» и «Сибирь» сыграли в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Победу в игре на стадионе «Уфа-Арена» одержали хозяева — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

