«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 1 октября, на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Жители Уфы и Новосибирска также смогут посмотреть матч на местных каналах «БСТ» и «ОТС» соответственно.

Ключевые события и результат игры «Салават Юлаев» — «Сибирь» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» набрал 4 очка в 8 матчах, «Сибирь» — 8 очков в 9 играх. Уфимцы в субботу уступили «Авангарду» (2:5), а новосибирцы в понедельник проиграли «Металлургу» (3:4).

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс