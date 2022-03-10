10 марта в Уфе «Салават Юлаев» проведет пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Салават Юлаев» — «Сибирь». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Начало — в 16.55.

Счет в серии: 3-1 в пользу «Салавата Юлаева». 8 марта «Сибирь» проиграла уфимцам со счетом 3:6.

Обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард», который в финале турнира обыграл ЦСКА (4-2 счет в серии).