«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Уфе игру также транслирует канал «БСТ», а в Новосибирске — «ОТС».

С ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» набрал 44 очка в 31 матче. «Сибирь» провела 30 матчей и набрала 27 очков. Предыдущая встреча команд проходила на льду «Сибири» в ноябре и завершилась победой уфимцев со счетом 3:2Б.

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс