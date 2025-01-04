«Салават Юлаев» — «Сибирь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Салават Юлаев» сыграет с «Сибирью» в FONBET Чемпионате КХЛ в субботу, 4 января. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе и начнется в 14.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.
Жители Республики Башкортостан смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — 16.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС. Начнется эфир в 18.20 по местному времени.
Команда из Уфы в 39 матчах набрала 56 очков и занимает первое место в Восточной конференции. Клуб из Новосибирска с 37 очками в 38 играх располагается на восьмой строчке на Востоке.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|4.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|4.01
|17:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|4.01
|17:00
|
Нефтехимик – Авангард
|- : -