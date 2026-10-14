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Салават Юлаев — Сибирь счет 2:4: результат матча КХЛ 14 октября 2026

«Салават Юлаев» дважды вел в счете и проиграл «Сибири»

«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграл «Сибири» — 2:4.

Хозяева дважды вели в счете, затем пропустили три шайбы подряд. Гости одержали третью победу подряд.

Уфимская команда (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, новосибирская (15) поднялась на шестую строчку.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
14 октября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Сибирь

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КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Нефтехимик 15 8 7 18
3 Барыс 15 9 6 18
4 Амур 15 8 7 17
5 Салават Юлаев 16 8 8 17
6 Сибирь 16 6 10 15
7 Ак Барс 15 7 8 15
8 Автомобилист 15 6 9 14
9 Авангард 14 7 7 14
10 Адмирал 15 5 10 13
11 Трактор 14 6 8 12
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 15 11 4 22
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Спартак 16 9 7 20
5 Торпедо НН 14 9 5 19
6 Шанхай Дрэгонс 13 8 5 17
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 17 6 11 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 14 3 11 6
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16.10 12:30 Адмирал – Спартак 1 : 5
16.10 16:30 Авангард – Автомобилист 4 : 2
16.10 19:00 Торпедо НН – Динамо М - : -
16.10 19:00 Нефтехимик – Трактор - : -
16.10 19:30 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс - : -
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