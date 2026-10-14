«Салават Юлаев» дважды вел в счете и проиграл «Сибири»
«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграл «Сибири» — 2:4.
Хозяева дважды вели в счете, затем пропустили три шайбы подряд. Гости одержали третью победу подряд.
Уфимская команда (17 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, новосибирская (15) поднялась на шестую строчку.
Положение команд
Футбол
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|13
|4
|27
|2
|Нефтехимик
|15
|8
|7
|18
|3
|Барыс
|15
|9
|6
|18
|4
|Амур
|15
|8
|7
|17
|5
|Салават Юлаев
|16
|8
|8
|17
|6
|Сибирь
|16
|6
|10
|15
|7
|Ак Барс
|15
|7
|8
|15
|8
|Автомобилист
|15
|6
|9
|14
|9
|Авангард
|14
|7
|7
|14
|10
|Адмирал
|15
|5
|10
|13
|11
|Трактор
|14
|6
|8
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|15
|12
|3
|24
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|22
|3
|Северсталь
|16
|10
|6
|22
|4
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|5
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|6
|Шанхай Дрэгонс
|13
|8
|5
|17
|7
|Динамо Мн
|16
|6
|10
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|17
|6
|11
|14
|10
|Лада
|16
|2
|14
|8
|11
|Сочи
|14
|3
|11
|6
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21.10
|16.10
|12:30
|Адмирал – Спартак
|1 : 5
|16.10
|16:30
|Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|16.10
|19:00
|Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|16.10
|19:00
|Нефтехимик – Трактор
|- : -
|16.10
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Ак Барс
|- : -
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