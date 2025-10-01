«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и прервал серию из шести поражений подряд

«Салават Юлаев» дома победил «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2. Игра прошла на стадионе «Уфа-Арена».

Дубль за хозяев оформил Александр Хохлачев, еще по голу забили Джек Родевальд, Артем Горшков и Никита Зоркин.

За «Сибирь» отличились Владимир Ткачев и Тимур Ахияров.

«Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений подряд. Команда с 6 очками занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции. «Сибирь» (8 очков) располагается на 10-й строчке.