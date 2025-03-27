«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» со счетом 7:0 в матче Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» дома разгромил «Сибирь» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 7:0.

4 (1+3) очка набрал Нэйтан Тодд, две шайбы забросил Александр Хмелевский, две голевые передачи сделал Джошуа Ливо, по 2 (1+1) очка на счету Алексея Василевского и Шелдона Рэмпала.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимцев. Вторая игра пройдет 29 марта.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

Голы: Василевский — 1 (Тодд, Уилсон), 16:49 — 1:0. Горшков — 1 (Ефремов, Пименов), 27:29 — 2:0. Хмелевский — 1 (бол., Ливо, Тодд), 36:35 — 3:0. Ремпал — 1 (бол., Тодд), 38:48 — 4:0. Тодд — 1 (Ливо, Василевский), 51:47 — 5:0. Хмелевский — 2 (Ремпал), 52:43 — 6:0. Набиев — 1 (Сучков), 55:53 — 7:0.

Вратари: Самонов — Костин (Красоткин, 38:48).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 35 (10+15+10) — 22 (6+8+8).

Судьи: Лаврентьев, Сергеев.

27 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8034 зрителя.

Счет в серии: 1-0