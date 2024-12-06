«Салават Юлаев» победил «Сибирь», уфимцы забросили три шайбы в третьем периоде
«Салават Юлаев» дома обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев шайбы забросили Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский и Шелдон Рэмпал. У гостей отметился Владимир Бутузов.
«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 46 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 27 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы: Бутузов — 11 (бол., Мерфи, Широков), 37:29 — 0:1. Тодд — 10, 40:20 — 1:1. Хмелевский — 15 (Панин), 47:09 — 2:1. Ремпал — 13 (п.в., Шаров, Ян), 59:17 — 3:1.
Вратари: Вязовой — Красоткин (58:47 — 59:17).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 37 (10+13+14) — 20 (8+4+8).
Судьи: Прокуратов, Спирин.
6 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 8475 зрителей.
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