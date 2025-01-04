«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» и одержала пятую победу подряд
«Сибирь» на выезде победила «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
Дубль у гостей оформил 38-летний Сергей Широков. Еще по одной шайбе забросили Тэйлор Бек и Владимир Бутузов.
Единственный гол хозяев на счету Евгения Сорокина.
«Сибирь» (39 очков) одержала пятую победу подряд и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (56) остается лидером «Востока». У уфимцев прервалась серия из четырех побед кряду.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Сорокин — 1 (Ливо, Газимов), 13:21 — 1:0. Бек — 9 (бол., Мерфи, Широков), 25:17 — 1:1. Бутузов — 13 (бол., Бек, Мерфи), 29:38 — 1:2. Широков — 13 (бол., Бек, Лайпсик), 49:10 — 1:3. Широков — 14 (Яковлев, Коротков), 50:48 — 1:4.
Вратари: Вязовой — Костин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 39 (9+18+12) — 31 (17+5+9).
Судьи: Гашилов, Лазарев.
4 января. Уфа. Уфа-Арена.
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