«Салават Юлаев» и «Сибирь» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ.

Серия до четырех побед одного из соперников стартует в четверг, 27 марта, на льду «Уфа-Арены» столице Башкортостана. Команды будут играть через один день и при необходимости проведут до семи встреч. Более высоко «сеяная» принимает первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Салават Юлаев» набрал 93 очка и финишировал вторым на «Востоке». «Сибирь» с 69 очками расположилась в конференции на седьмом месте.

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: р асписание матчей серии первого раунда Кубка Гагарина-2025

27 марта (четверг). 17.00. Уфа. «Салават Юлаев» — «Сибирь»

29 марта (суббота). 14.30. Уфа. «Салават Юлаев» — «Сибирь»

31 марта (понедельник). 15.30. Новосибирск. «Сибирь» — «Салават Юлаев»

2 апреля (среда). 15.30. Новосибирск. «Сибирь» — «Салават Юлаев»

4 апреля (пятница). 17.00. Уфа. «Салават Юлаев» — «Сибирь» — если потребуется

6 апреля (воскресенье). 13.30. Новосибирск. «Сибирь» — «Салават Юлаев» — если потребуется

8 апреля (вторник). 17.00. Уфа. «Салават Юлаев» — «Сибирь» — если потребуется

Время начала матчей — московское.