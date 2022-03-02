«Салават Юлаев» — «Сибирь»: все голы матча плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Кулемин и Степан Санников. У гостей отличился Антон Шенфельд.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующая встреча команд пройдет 4 марта также в Уфе.