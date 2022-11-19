«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева»

«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе клуба из Новосибирской области отметились Тревор Мерфи и Александр Шаров. У уфимцев шайба на счету Николая Кулемина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» (4-е место) догнала «Салават Юлаева» (3-я строчка) по очкам — 41.

Для уфимцев — это четвертое поражение подряд.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мерфи — 8 (Шаров, Назаревич), 16:30 — 0:1. Шаров — 13 (бол., Мерфи, Бек), 39:44 — 0:2. Кулемин — 5 (бол., Науменков, Дроздов), 47:24 — 1:2.

Вратари: Кареев (59:10) — Костин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (9+8+12) — 26 (8+12+6).

Судьи: Белов, Васильев.

19 ноября. Уфа. Уфа-Арена.