«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева»
«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе клуба из Новосибирской области отметились Тревор Мерфи и Александр Шаров. У уфимцев шайба на счету Николая Кулемина.
В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» (4-е место) догнала «Салават Юлаева» (3-я строчка) по очкам — 41.
Для уфимцев — это четвертое поражение подряд.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мерфи — 8 (Шаров, Назаревич), 16:30 — 0:1. Шаров — 13 (бол., Мерфи, Бек), 39:44 — 0:2. Кулемин — 5 (бол., Науменков, Дроздов), 47:24 — 1:2.
Вратари: Кареев (59:10) — Костин.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 29 (9+8+12) — 26 (8+12+6).
Судьи: Белов, Васильев.
19 ноября. Уфа. Уфа-Арена.
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Авангард – Ак Барс
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Барыс – Амур
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Сал. Юлаев – Сибирь
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Трактор – Металлург
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Динамо Мн – Адмирал
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