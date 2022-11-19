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Сегодня, 16:48

«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева»

Руслан Минаев
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«Сибирь» на выезде обыграла «Салават Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе клуба из Новосибирской области отметились Тревор Мерфи и Александр Шаров. У уфимцев шайба на счету Николая Кулемина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» (4-е место) догнала «Салават Юлаева» (3-я строчка) по очкам — 41.

Для уфимцев — это четвертое поражение подряд.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мерфи — 8 (Шаров, Назаревич), 16:30 — 0:1. Шаров — 13 (бол., Мерфи, Бек), 39:44 — 0:2. Кулемин — 5 (бол., Науменков, Дроздов), 47:24 — 1:2.

Вратари: Кареев (59:10) — Костин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 29 (9+8+12) — 26 (8+12+6).

Судьи: Белов, Васильев.

19 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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5 Динамо М 31 16 15 37
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9 Северсталь 32 12 20 32
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11 Сочи 29 5 24 16
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1 Металлург 32 20 12 44
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3 Сал. Юлаев 31 17 14 41
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5 Адмирал 32 18 14 40
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19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
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