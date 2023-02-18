«Сибирь» по буллитам обыграла «Салават Юлаев» и прервала серию из четырех поражений подряд

«Сибирь» по буллитам обыграла «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В основное время игры гол в составе команды из Уфы забил Шакир Мухамадуллин. За Новосибирскую команду отметился Валентин Пьянов.

В серии буллитов сильнее оказалась «Сибирь», а автором победной шайбы стал Александр Шаров.

«Сибирь» прервала серию из четырех поражений подряд и занимает второе место на «Востоке» (81 очко). «Салават Юлаев» находится на третьей строчке (80).

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пьянов — 9 (Мерфи, Шаров), 9:21 — 0:1. Мухамадуллин — 6 (бол., Хмелевский, Шмелев), 18:52 — 1:1.

Победный буллит: Шаров.

Вратари: Ежов (60:41 — 61:08, 63:23) — Костин (62:18 — 62:52).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 29 (11+9+6+3) — 29 (9+5+13+2).

Судьи: Бондарь, Спирин.

18 февраля. Уфа. Уфа-Арена.