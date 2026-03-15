«Салават Юлаев» — «Шанхай Дрэгонс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Шанхай Дрэгонс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 15 марта. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 14.30 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — «Шанхай Дрэгонс» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ ТВ» и «КХЛ Prime», в Уфе трансляцию также будет вести канал «БСТ».
Обе команды провели по 65 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават Юлаев» набрал 72 очка, «Шанхай Дрэгонс» — 54. Предыдущая встреча команд состоялась в декабре 2025 года и завершилась победой драконов со счетом 3:2.
Матч «Салават Юлаев» — «Шанхай Дрэгонс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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