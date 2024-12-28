«Салават Юлаев» — «Северсталь»: видеообзор матча

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

«Салават Юлаев» (54 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (48) идет шестой на «Западе». У череповчан прервалась серия из шести побед кряду.