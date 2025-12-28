«Северсталь» в серии буллитов уступила «Салавату Юлаеву»
«Северсталь» на выезде проиграла «Салавату Юлаеву» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2 Б.
В середине третьего периода Владимир Бутузов вывел хозяев вперед, забросив дебютную шайбу за «Салават». Через несколько минут после этого Адам Лишка сравнял счет. В серии буллитов у команды из Уфы два броска реализовал Егор Сучков.
За игру череповецкая команда нанесла 46 бросков в створ, а уфимцы — 24.
«Северсталь» набрала 54 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Локомотив» (54 очка) по дополнительным показателям. «Салават Юлаев» с 37 баллами идет восьмым на «Востоке».
30 декабря череповчане на выезде сыграют с «Ак Барсом», а «Салават» примет минское «Динамо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|14
|4
|29
|2
|Барыс
|17
|10
|7
|20
|3
|Нефтехимик
|17
|9
|8
|20
|4
|Амур
|17
|9
|8
|19
|5
|Салават Юлаев
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|17
|9
|8
|19
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|8
|Сибирь
|17
|6
|11
|15
|9
|Адмирал
|16
|6
|10
|15
|10
|Автомобилист
|16
|6
|10
|14
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|16
|13
|3
|26
|2
|Локомотив
|16
|12
|4
|24
|3
|Северсталь
|17
|11
|6
|24
|4
|Торпедо НН
|16
|10
|6
|21
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Шанхай Дрэгонс
|15
|9
|6
|20
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|15
|8
|7
|17
|9
|Динамо М
|19
|7
|12
|16
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|19:00
|СКА – Автомобилист
|- : -
|20.10
|19:30
|Локомотив – Нефтехимик
|- : -
|20.10
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|- : -
Новости