«Северсталь» в серии буллитов уступила «Салавату Юлаеву»

«Северсталь» на выезде проиграла «Салавату Юлаеву» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:2 Б.

В середине третьего периода Владимир Бутузов вывел хозяев вперед, забросив дебютную шайбу за «Салават». Через несколько минут после этого Адам Лишка сравнял счет. В серии буллитов у команды из Уфы два броска реализовал Егор Сучков.

За игру череповецкая команда нанесла 46 бросков в створ, а уфимцы — 24.

«Северсталь» набрала 54 очка и вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Локомотив» (54 очка) по дополнительным показателям. «Салават Юлаев» с 37 баллами идет восьмым на «Востоке».

30 декабря череповчане на выезде сыграют с «Ак Барсом», а «Салават» примет минское «Динамо».