«Салават Юлаев» прервал 6-матчевую серию побед «Северстали»

«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу уфимцам принесли голы Егора Сучкова и Данила Алалыкина.

Голкипер хозяев Александр Самонов отыграл на ноль, отразив 29 бросков по своим воротам.

«Салават Юлаев» (54 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (48) идет шестой на «Западе». У череповчан прервалась серия из шести побед кряду.

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Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Сучков — 3 (бол., Комаров, Ефремов), 31:33 — 1:0. Алалыкин — 8, 39:53 — 2:0.

Вратари: Самонов — Шостак (57:54).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (9+8+8) — 29 (13+6+10).

Судьи: Акузовский, Мочалов.

28 декабря. Уфа. Уфа-Арена.