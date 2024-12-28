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Сегодня, 19:09

«Салават Юлаев» прервал 6-матчевую серию побед «Северстали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» на домашнем льду обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Победу уфимцам принесли голы Егора Сучкова и Данила Алалыкина.

Голкипер хозяев Александр Самонов отыграл на ноль, отразив 29 бросков по своим воротам.

«Салават Юлаев» (54 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (48) идет шестой на «Западе». У череповчан прервалась серия из шести побед кряду.

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Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Голы: Сучков — 3 (бол., Комаров, Ефремов), 31:33 — 1:0. Алалыкин — 8, 39:53 — 2:0.

Вратари: Самонов — Шостак (57:54).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (9+8+8) — 29 (13+6+10).

Судьи: Акузовский, Мочалов.

28 декабря. Уфа. Уфа-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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3 Спартак 38 24 14 53
4 СКА 39 23 16 50
5 Динамо М 40 23 17 49
6 Северсталь 39 24 15 48
7 Динамо Мн 39 21 18 47
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 38 16 22 36
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4 Металлург Мг 40 23 17 48
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